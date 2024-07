Imperiales Mechelen: Warum die flämische Stadt unterschätzt wird

Verständlich, immerhin begleiten diese Glocken die Stadt Mechelen seit fünfhundert Jahren. Die Hauptstadt des Glockenspiels nennt man sich stolz – und das in einer Region, in der dieses Glockenspiel erfunden wurde. Ob in Holland, oder hier, im benachbarten Flandern in Belgie n, darüber ist man sich dies- und jenseits der Grenze nicht einig. Und wenn es doch die Holländer waren? „Dann kommt wenigstens einmal etwas richtig Schönes von denen da oben“, gönnt sich ein Mechelener Lokalpatriot eine böse Bemerkung über die Nachbarn im Norden.

Über die Rivalität mit den Holländern

Für die hat man hier ohnehin eher böse Witze und ein paar nicht so nette Kosenamen parat. So sehr Sprache, Esskultur und die Pracht der Bauten aus der Renaissance einandern ähneln mögen: Die „Kaaskopjes“, also Käseköpfe, gelten in Flandern eher als ungeliebte Verwandtschaft. Also müssen sie auch für Vergleiche herhalten, wenn man in Flandern die eigene Lebensart lobt. Ist nicht die flämische Küche – auch dank der Franzosen, die hier lange den Ton angaben – viel raffinierter? Ist man hier nicht humorvoller und entspannter und vor allem: Braut man nicht das viel bessere Bier?

Sollen es doch ruhig die Holländer erfunden haben, in Mechelen pflegt man die Tradition der Glockenspiele bis heute. Ob früh oder spät, ob im Sonnenschein oder im für Belgien typischen überfallsartigen Regenguss: Ihre Melodien begleiten einen durch die Stadt. Sieben davon gibt es und nach einem ausgetüftelten System melden sie sich abwechselnd, aber garantiert mehrmals pro Stunde. Eine Extradosis von diesen silbrigen Klängen gibt es bei Konzerten am Wochenende, wenn die jungen Meister aus der örtlichen Glockenspiel-Schule vorführen, was man diesen technischen Wunderwerken entlocken kann.

Dem Wunderwerk in die gusseisernen Eingeweide schauen

Ganz oben, in der Glockenkammer des Kirchturms von St. Rombout, kann man dem größten dieser Wunderwerke in die gusseisernen Eingeweide schauen. Was da an Walzen, Zahnrädern und Blattfedern in klingende Bewegung gerät, lässt einen noch heute über die Handwerksmeister staunen, die das zu Beginn der Neuzeit, also vor einem halben Jahrtausend, ausgetüftelt haben.