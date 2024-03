Belgien: Wer ist die Schönste im Flandernland?

Anreise

Am besten klimafreundlich mit dem ÖBB-Nightjet nach Brüssel. oebb.at

Rundreise-Package

Raiffeisen Reisen bietet an drei Terminen zw. Juni und Okt. 2024 die 6-tägige Entdeckungsreise Flandern an. Einige Highlights: Grand Palace in Brüssel, Grachtenfahrt in Brügge, Schloss Marnix. Flug Wien–Brüssel – Wien, 5 N in 3*/4*-Hotels mit F, Transfers und Ausflüge lt. Plan. Inkl. Flug ab 1.399 € p.P. im DZ (EZ-Zuschlag 390 €). Termine und Details: In allen Raiffeisen- und GEO Reisebüros,

Tel.: 0800 / 665574, info@raiffeisen-reisen.at, bestfortravel.com

1773 Seit diesem Jahr ist Schloss Bornem in Besitz der aktuellen Grafen-Familie

Auskunft visitflanders.com