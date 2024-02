Der nächste KURIER Reiseabend für Leserinnen und Leser am 29. Februar dreht sich um Bahnreisen. Gastgeber sind die ÖBB, Einlass in die Skylobby (toller Ausblick!) am Hauptbahnhof ist ab 18.30 Uhr. Eva Buzzi (ÖBB Rail Tours) spricht über Zugreisen nach Belgien, Liesbet Vandebroek (Flandern Tourismus) präsentiert ihre wunderbare Heimat. Außerdem gibt es eine Reise nach Brüssel zu gewinnen! Anmeldung per eMail an reise@kurier.at (Kennwort „Zug“). Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.