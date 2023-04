London: Britische Könige des Rock ’n’ Roll

Bei allem Respekt vor den Königs, da haben doch andere ein paar weit wichtigere Kapitel britischer Zeitgeschichte geschrieben – und tun es teils bis heute: die Beatles, die Rolling Stones, die Sex Pistols und ihre popkulturelle Ziehmutter, die kürzlich verstorbene Vivienne Westwood.

Wer sich aber auf die Suche nach den Londoner Schauplätzen dieser kulturellen Großtaten macht, stößt statt auf pompöse touristische Inszenierungen bestenfalls auf bescheidene Wandtäfelchen – oder auf schmerzhafte Erinnerungslücken.

In der Edith Grove 102 etwa war das erste Londoner Quartier von Mick Jagger und Keith Richards. Und weil die offensichtlich malerisch verwahrloste Unterkunft ohnehin ständig offene Türen für Gäste in Feierlaune hatte, schauten auch andere Rolling-Stones-Mitglieder wie Charlie Watts und Bill Wyman regelmäßig vorbei. Dort also sind die ersten Songs der Band entstanden, wurden die ersten Auftritte geplant. Mick Jagger etwa kann sich noch Jahrzehnte später an den unsäglichen Geruch und den Dreck in der Wohnung erinnern. Vor Ort aber erinnert in dem heutigen Nobelviertel nichts an die Rolling Stones. Das Haus selbst war jahrelang Baustelle, weil dort Luxusappartements entstanden.

Der letzte Auftritt der Beatles auf dem Dach des Hauses in der Saville Row 3 im Stadtteil Soho ist zwar im Film „Get Back“ für die Ewigkeit festgehalten. Der Schauplatz selbst ist dagegen auch für die eisernsten Fans nicht zugänglich. Hier erinnert eine Gedenktafel an der Hausmauer an das Ereignis.

Zumindest ein bisschen Instagram-Spaß können sich die Fans in der Abbey Road gönnen. Dort ist der Zebrastreifen, der auf dem Cover des gleichnamigen Beatles-Albums verewigt ist und den Paul McCartney als einziges Bandmitglied barfuß überquert. Statt lange zu rätseln, warum, einfach Schuhe ausziehen und Handy bereithalten.