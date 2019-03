Cool wie Liverpool: Zu Besuch in Pop-City

Dazu passt, dass in diesem Stadtviertel vorwiegend Chinesisch gesprochen wird. Egal. Denn der Dialekt der Liverpudlians, das sogenannte Scouse, klingt so eigenartig, dass wir uns auch mit guten Englischkenntnissen wie an einem ganz exotischen Ort vorkommen. Und das mit Freude. Denn wer einmal hier war, verlässt diese Stadt mit einem Beatles-Song im Ohr: „Get Back“. Bald. Denn, wie heißt es noch: „Es ist leicht Liverpool zu finden, aber viel schwerer, es wieder zu verlassen!“

Liverpool-Info

anreisen

Via Manchester: Es muss nicht unbedingt der John Lennon Airport in Liverpool sein. Denn der wird bevorzugt von easyJet und Ryanair angeflogen. Aber nicht von Wien aus. Also Austrian. Diese Linie fliegt Manchester an (ab € 119). Von dort per Zug oder Bus etwa noch eine Stunde bis ins Mekka der Beatles-Fans.

schlafen

Hard Days Night Hotel - für den betuchten Beatles-Fan: 110 Zimmer und Suiten mitten im Zentrum bereiten ein echtes 4-Stern-„Fab Four“-Erlebnis. Vom „New Blakes Menu“ bis zum „All you need is Love“-Package. Und der Cavern Club ist gleich um die Ecke. Zimmer ab €180.



Hotel Indigo Liverpool: Gleich hinter den „Three Graces“ gelegen; sind es nur ein paar Minuten zum Museum of Liverpool und dem Albert Dock. Das Interieur huldigt der reichen textilen Tradition der Hafenstadt; ab € 110.



Essen

The Art School. Elegant, einfallsreich, einzigartig. Knallige Stühle und ein riesiges Glasdach weisen schon darauf hin, dass hier das Speisen durchaus Pep, äh, Pop hat.



Marco Pierre White. Der hochdekorierte Koch unterhält ein chices Steak-Restaurant im Hotel Indigo. Zuvorkommendes Service und gut gewählte Musikauswahl.

sehen

International Slavery Museum: Sehr eindrucksvoll und auch beklemmend: Dieses Museum beim Albert Dock scheut nicht davor zurück, den Zusammenhang

zwischen dem Reichtum der einen Welt und der Ausbeutung der anderen zu zeigen.

www.liverpoolmuseums.org.uk

Museum of Liverpool

Sie hockt auf dem Dach des "Liver Building“ und in einer Vitrine des Museums: die sagenumwobene Figur des „Liver Bird“, des Wahrzeichens Liverpools.

Noch bis zum 3. November gibt es im Museum of Liverpool die Pop-Schau "Double Fantasy" zu sehen, eine Ausstellung, die völlig in der Beziehung Yoko Ono & John Lennon aufgeht.

Gezeigt werden neben Plattencovern und Notizzettel mit handgeschriebenen Songtexten etwa eine fast raumgreifende Installation des „Bed-In“ von John Lennon & Yoko Ono in Amsterdam, 1969, Lennons legendäres „ New York City“-T-Shirt und einige unterschiedlich getönte Brillen aus dem Besitz des Musikers.