Krakau, Polen: Raus aus dem Stadtleben, hinunter

Viele urbane Sehenswürdigkeiten kann man auch im Winter gut besuchen – weil es wurscht ist. Im Salzbergwerk Wieliczka hat es immer vierzehn Grad, dafür ist es immer trocken, was an der Oberfläche im polnischen Krakau eher nicht immer so ist. Die Wieliczka protzt mit einigen Superlativen: über dreihundert Meter Tiefe, als einzige Salzmine Europas seit siebenhundert Jahren durchgehend in Betrieb, über zweihundertvierzig Kilometer Stollen. Abseits der normalen Touristenbesichtigung kann man die Mine auf der „Bergmannsroute“ besuchen – und die ist außergewöhnlich.