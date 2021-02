Citytrip nach Krakau: Jugend trifft Geschichte

Ein lebendiges Stadtbild voller Kontraste: junge Menschen zwischen geschichtsträchtigen Bauten. Die kompakte Altstadt Krakaus kann man zu Fuß besichtigen. Durch das Florianstor in der erhaltenen Stadtmauer erreicht man die Florianska-Straße, in der schicke Boutiquen, Cafés und Restaurants harmonisch in die alten Häuser integriert wurden. Hier beginnt der Königsweg, an dem die bedeutendsten Gebäude der Stadt liegen.

Die Strecke hat enorme historische Bedeutung: Der Name erinnert an den alten Brauch, demzufolge alle Könige, die Krakau besuchten, diese Route zum Wawel-Schloss zurücklegen mussten. Diese Flaniermeile führt direkt ins Zentrum, zum Rynek Główny, dem Krakauer Marktplatz, umgeben von Bürgerhäusern und Palästen aus Romanik, Gotik, Renaissance und Barock. Gemütliche Cafés und Restaurants laden ein, das Treiben bei einem Imbiss zu beobachten. Manchmal mischt sich Pferdegetrappel unter das Stimmengewirr der Menschen, Rundfahrten mit Pferdekutschen werden angeboten. Manches erinnert an Wien, auch die eine oder andere Hausfassade. In der Mitte des Platzes liegen die vor wenigen Jahren restaurierten Tuchhallen aus der Renaissance. Seinerzeit wurden hier, wie der Name andeutet, Webwaren angeboten. Heute sind in den Arkadengängen vor allem Souvenirläden untergebracht, die Handwerkliches, vor allem Bernstein-Schmuck, anbieten.

Der Platz wird von der gotischen Marienkirche in Ziegelbauweise beherrscht, die schräg in einer Ecke des Rynek völlig frei steht. Zur vollen Stunde erschallt ein Trompetensignal von der Türmerstube im höheren der beiden Kirchtürme: Traditionell spielt ein Feuerwehrmann den „Hejnal“, einst das Warnsignal bei Bränden in der Stadt. Im Inneren der Kirche wird man von einem überbordenden Reichtum an vergoldeten Schnitzereien und Figuren überrascht. Der größte Schatz der Marienkirche ist jedoch der prächtige Flügelaltar des Nürnberger Künstlers Veit Stoß aus dem 15. Jahrhundert.