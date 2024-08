Kolumbien: Wo Südamerika seine schönste Seite zeigt

In Google Maps öffnen

Acht Millionen Menschen leben hier, in der größten Metropole der Anden. Wo moderne Architektur auf koloniale Bauart trifft, Fortschritt auf Chaos – und Wohlstand auf Elend, nur einen Steinwurf entfernt. Die Orientierung ist einfach: Der Norden ist reich, der Süden arm. Die Straßen sind schachbrettartig angelegt und chronisch verstopft – „wie in New York“, schmunzelt ein Anwohner.