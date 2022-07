Zeit ist bei Johannes Nuding derzeit Mangelware. "Wir haben wenig Zeit, um nachzudenken, die Arbeit überwiegt", sagt er, während im Hintergrund weiterhin Zutaten klein gehackt, Töpfe verschoben werden. Erst vergangenes Wochenende wurde der neue "Schwarze Adler", ein 400 Jahre altes Traditionsgasthaus in Hall in Tirol, eröffnet. 14 Jahre lang hatte er in europäischen Top-Restaurants gekocht, in London war er 2019 vom Gourmetguide Michelin mit drei Sternen ausgezeichnet worden.

Dass man die Weltstadt London zugunsten des beschaulichen Hall in Tirol verlässt, ist für jemanden, der dort seine bisher größten Erfolge feierte, eher ungewöhnlich. Für Johannes Nuding war dies allerdings ein logischer Schritt. Wenn schon ein eigenes Lokal, dann in der alten Heimat, hatte er immer betont. "Die Lebensqualität ist einfach herrlich hier." Mit Unterstützung seiner Familie wurde der "Adler" von Grund auf renoviert, Nuding selbst quittierte vor einem halben Jahr seinen Job als Küchenchef im "Sketch - The Lecture Room and Library" und zog mit Frau und kleiner Tochter nach Tirol. "Wir haben ein ganzes Leben übersiedelt", beschreibt er es.