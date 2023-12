Jauerling: Der Berg, von dem der Christbaum kommt

Eigentlich müsste man ja glauben, dass der Jauerling vollkommen kahl ist. Denn: Gefühlt fast jeder Christbaum, der in Ostösterreich angeboten wird, stammt von dort. Zum Glück ist aber der Vorrat an Nadelbäumen auf dem Jauerling (dessen aus dem Slawischen stammender Name kurioserweise „Ahornberg“ bedeutet) schier unerschöpflich. Woran das liegt? Einerseits ist der Jauerling kein schroffer Berg, sondern ein weitläufiger Höhenrücken mit sanften Erhebungen – genug Platz also für Baumschulen, in denen unsere weihnachtlichen Wohnzimmer-Requisiten heranwachsen.