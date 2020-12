Die schönsten Winterwanderwege im Waldviertel

Im Winter gibt es auf der Schmalspurstrecke zwischen Groß Gerungs und Gmünd, im westlichsten Zipfel des Waldviertels, keinen Bahnverkehr. Jahreszeitenunabhängig ist aber das Vergnügen, wenn man den „Bahn-Erlebnis-Weg Kleiner Semmering“ begeht. Ausgangspunkt ist der kleine Ort Langschlag, am besten bei der Bäckerei Einfalt, wo man sich vor der rund dreistündigen Wanderung noch mit formidablen Waldviertler Mohnzelten eindecken kann. Der Weg mit der Nummer 90 bietet so ziemlich alles, was man vom Waldviertel erwarten kann: Zunächst schlängelt er sich über Felder der Hochebene bis zur Mitteleuropäischen Wasserscheide (nördlich fließen alle Bäche über die Moldau in die Nordsee, südlich in die Donau und ins Schwarze Meer), dann taucht man, immer bergab gehend, in dichte Nadelwälder mit den typischen Waldviertler Wackelsteinen ein. Steter Begleiter ist die Trasse der Waldviertel-Bahn, die im Sommer eine veritable Touristenattraktion ist. Am Talgrund angelangt, folgt man dem mäandrierend dahinfließenden Reichenauer Bach bis zu einer Weggabelung, von der links ein Weg bergauf nach Bad Großpertholz führt. Von dort geht’s per Bus (täglich mindestens dreimal) zurück nach Langschlag.