Kajaken für Genießer: Paddeln unterm Polarlicht

Wenn man nach Nordnorwegen fährt, um das leuchtende Schauspiel zu beobachten, muss man aber trotzdem gar nicht so weit aus Tromsø raus wie für diese abenteuerliche Kajaktour. Selbstbewusst und marketingwirksam wird die Stadt „Nordlicht-Hauptstadt der Welt“ genannt. Entsprechend bleiben viele dort, um ihr Nordlichtglück zu versuchen. Zahlreiche Busse kutschieren Abend für Abend große Gruppen durch die Stadt und über die Stadtgrenzen hinaus, um dem Naturphänomen nachzujagen. Gegen diese touristischen Angebote ist die Tour mit Andrei von „Enjoy the Arctic“ zwar ein bisschen teurer, dafür ist die Gruppe klein. Das hat gleich mehrere Vorteile, denn der Guide hat nicht nur genug Zeit, an jeder Station alle Teilnehmer in unterschiedlichen Posen vor den Nordlichtern zu fotografieren. Er gibt ihnen auch Ratschläge für die mitunter schwierige Polarlicht-Fotografie – ob mit dem Smartphone oder der teuren Spiegelreflexkamera: Wie stellt man Motive in der Dunkelheit scharf? Welche Einstellungen sind am besten für die Situation? Mit welchem Kniff werden die Personen auf den Bildern hell, aber nicht überbelichtet?

Außerdem ist eine Jagd mit wenigen Jägern flexibler. Immer wieder kontrolliert Andrei die aktuelle Vorhersage am Mobiltelefon. Er schaut nach, wie sich die Intensität der Aurora Borealis gerade entwickelt und in welche Richtung er mit dem Minibus sausen muss, um die größte Chance auf starke Nordlichteindrücke zu haben. Für heute Abend hatte er geplant, zu einem Berg außerhalb Tromsøs zu fahren. Doch schon zum Start der Tour tänzeln die Lichter über dem Stadthimmel so stark, dass er kurzerhand in eine Nebenstraße biegt und die Gruppe aussteigen lässt: schnell das Stativ aufstellen, die richtigen Einstellungen an der Kamera vornehmen und losfotografieren.