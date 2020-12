Ferien-Messe Wien 2021 startet mit Online-Event

Am Samstag, den 16. Jänner 2021, lädt die Ferien-Messe Wien in Kooperation mit KURIER ReiseGenuss zu einem abwechslungsreichen Digital-Reisetag ein. Österreichs größte Plattform für Urlaub und Reisen beschreitet damit gemeinsam mit unserem Medium einen neuen Weg der Begegnung, Information und Unterhaltung: An diesem Tag wird ab zehn Uhr live gesendet, Kabarettist Gerald Fleischhacker und KURIER Reise-Ressortleiter Axel Halbhuber führen mit Ein- und Ausblicken in das Reisejahr 2021, zahlreichen Angeboten und Schnäppchen sowie Experten-Talks durch den Livestream.