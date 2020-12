Zaubermenü und Wünsche für vier Weihnachtstage, ohne Kontext

Es überschlagen sich derzeit die Versuche, das heurige Weihnachtsfest in einen Corona-Kontext zu stellen. Es ist dann entweder endlich wieder so reduziert wie früher oder der einzige Lichtblick in dem Jahr oder heuer besonders wichtig oder besonders unwichtig und es soll die engste, die ganze oder die halbe Familie zusammentreffen. (Wer es übrigens schafft, zehn Personen aus zehn Haushalten zusammenzubringen, und dieses psychosoziale Experiment filmt, dem spendiere ich Kinderpunsch und zehn Antigentests)