Das Weihnachtsmärchen vom fetten Karpfen

Dennoch hat jeder seine Vorliebe und – so ist das eben mit der Tradition – nur eine einzige Wahrheit. In meinem Fall ist es der Karpfen. Es gab einfach immer panierten Karpfen und meine Mama hat ihn besser gemacht als jede andere Mama. Der Erdäpfelsalat hatte immer sein feierliches Mayonnaisegewand an und schwarze Pfefferpunkte drauf und ich denke bis heute, dass das genau so gehört. So und nicht anders.