Keine Angst vor dem Weihnachtskarpfen - eine Anleitung für Feinschmecker

Wir Angler gelten als etwas verrückt, verbringen wir doch bei jeder Witterung in Tarnkleidung und ausgerüstet mit sündteuren Carbon-Ruten und Magnesium-Rollen unsere Freizeit am Teich oder See. Aber bei Fisch kennen wir uns aus – selbst wenn wir ihn mangels Beute beim Händler kaufen müssen. Einen frischen Fisch erkennen Sie an herzhaftroten Kiemen, glänzenden Augen und festem Fleisch. Daher kaufe ich Fisch im Ganzen; so kann man die Zubereitung variieren. Fangfrischen Fisch sollten Sie aber über Nacht in den Kühlschrank legen, ansonsten rollen sich die Filets beim Braten auf. Weihnachten ist eindeutig Karpfenzeit. In meiner Kindheit schwamm der Cyprinus Carpio, wie der Lateiner sagt, eine Woche vor dem D-Day in der Badewanne – Auswassern nannte man das. Er schmeckte trotzdem nach Moorpackung.