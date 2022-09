Insel-Hopping leicht gemacht: Vier Routen im Mittelmeer und im Atlantik

Fuerteventura oder Teneriffa? Vor jedem Strandurlaub muss man sich für ein Reiseziel entscheiden - so der häufige Trugschluss. Inselhopping wird als Alternative gerne vergessen, dabei ist es ideal für alle, die sich nicht auf ein Eiland festlegen wollen. Viele Inselgruppen eignen sich fürs Inselhüpfen - auch im Mittelmeer. Ein Pluspunkt: Die Überfahrten mit dem Boot erlauben neue Blickwinkel auf Strände, Sehenswürdigkeiten und Meeresbewohner. Das Reiseportal weg.de hat gute Reiseziele für entspanntes Inselhopping gesammelt.

Kanarische Inseln - Von Vulkanlandschaft bis Surferparadies

Das milde Klima der Kanarischen Inseln macht Badeurlaub bis tief in den Herbst möglich. Wer mehrere der insgesamt sieben Hauptinseln sehen will, gelangt in kurzer Zeit von Insel zu Insel. Ein guter Startpunkt ist Fuerteventura. Die Insel bietet um die 80 Strände auf einer Länge von über 150 Kilometernauf denen man baden, surfen oder die Sonne aufsaugen kann. Nur 25 Minuten Fährfahrt trennen die Städte Corralejo auf Fuerteventura und Playa Blanca auf Lanzarote. Dort haben über 100 Vulkanen haben eine Kraterlandschaft mit Lavahöhlen geschaffen, die man im Nationalpark Timanfaya erkundet.