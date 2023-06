Fernziele im Sommer: Coole Orte zum Abkühlen

Die kühle Höhle in Neuseeland, Wasserfälle in Südamerika, Skifahren in Australien oder einer der kältesten Seen der Erde – wer der Sommerhitze bei uns entfliehen möchte, reist jetzt bis ans andere Ende der Welt und findet dort kühle Orte. Orte, an denen man um diese Jahreszeit im Urlaub aktiv sein kann, wie in der Waitomo Höhle auf der Nordinsel Neuseelands. Bei angenehm frischen zwölf Grad sieht man dort bei einer Tour durch die Unterwelt einen lebendigen Sternenhimmel: Abertausende Insekten hängen von der Decke und erzeugen ein biolumineszentes Licht.