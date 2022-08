Europas Amazonas: Ein Radweg, fünf Länder und ein riesiger Biosphärenpark

Überragt werden die Baumriesen nur vom Murturm, von dessen Plattform man weit nach Slowenien blickt. Die Mur ist hier Grenzfluss, Bad Radkersburg Grenzstadt. Die Friedensbrücke im Ort verbindet Österreich mit Slowenien und trennt den Biketrail in Nord- und Südroute. Am slowenischen Ufer der Mur liegt Schloss Oberradkersburg, auf das der Stadtname verweist. Am Fuße des Burghügels wurde vor zweihundert Jahren der größte Keller Sloweniens tief in den Felsen gehauen. Heute beherbergt er die Sektkellerei Radgonske Gorice, deren Produkte in völliger Dunkelheit hergestellt und verkostet werden.

Natur aus nächster Nähe

Entlang schmaler, mäandernder Nebenflüsse, wo an seichten Uferstellen Schwäne ihre Nester gebaut haben, vorbei an Fisch- und Badeteichen, führt der Radweg zum nächsten Aussichtspunkt. Vom Vinarium-Tower lässt sich das hügelige Weinland des östlichen Sloweniens mit seinen Kellergassen in seiner ganzen Ausdehnung erfassen.

Zahlreiche Heurigenlokale laden ein, den Rad-Tag zu beschließen und sich durch die hier gekelterten Weine zu kosten. Ein Roter aus der Region erinnert an Uhudler – richtig, bestätigt Winzer Aleks. Er serviert Gulaschsuppe und Polenta-Taschen mit Nüssen, Powidl und Topfen, und erzählt über sein Studium in Österreich und den Entschluss, den Winzerbetrieb seiner Familie weiterzuführen.