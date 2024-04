England-Reisende aufgepasst: Streiks verzögern Einreise bis Freitag

Wegen eines tagelangen Streiks von Grenzbeamten am größten britischen Flughafen London-Heathrow müssen sich Reisende auf Schlangen bei der Einreise nach Großbritannien einstellen.

Mitglieder der Gewerkschaft Public and Commercial Services (PCS) legten am Montagmorgen an den Terminals 2, 3, 4 und 5 die Arbeit nieder. Sie protestieren damit noch bis Freitagmorgen gegen Pläne zur Einführung neuer Dienstpläne. Das Vorhaben könnte nach PCS-Angaben zum Verlust von 250 Jobs führen.