Dublin: Zitronenseife, die nach Wien führt

Der persönlichen Vorliebe für Zitronenseife sei Dank. Und natürlich James Joyce. Hätte der seinen Helden Leopold Bloom in seinem berühmten Roman „Ulysses“ nicht bei Sweny’s am Lincoln Place einkehren lassen, würde der so kleine wie unscheinbare Laden kaum aus den vielen ähnlichen malerischen Geschäftsfassaden in Dublin hervorstechen. Streng genommen tut „Sweny’s Apothecary“ das auch heute nicht wegen seiner besonders auffälligen Außenansichten. Sondern wegen seiner Geschichte als auch seines Innenlebens. Und eben wegen besagter Zitronenseife. Selbige kaufte Leopold Bloom dort, beschrieb nebenher die Szenerie der Apotheke und trug das Seifenstück den restlichen Tag über, an dem Ulysses spielt, mit sich durch die Stadt herum.

Ein bisschen kann man sich auch heutzutage wie Mr. Bloom fühlen, wenn man so durch die Stadt schlendert, ein Stück Zitronenseife von Sweny’s in der Tasche. Sie wird noch immer hergestellt – man sagt, nach Mr. Swenys altem Rezept – und um sieben Euro pro Stück verkauft. Gut frequentiert ist das kleine, schmale Geschäft mit der dunkelbraunen, original-viktorianischen Einrichtung samt unzähligen Fläschchen und Dosen in unterschiedlichen Größen ebenfalls noch immer. Und das, obwohl die 1853 von F. W. Sweny eröffnete Apotheke seit 2009 für immer geschlossen hat. Ein Anlaufpunkt ist sie dennoch geblieben, dank eingefleischter Joyce-Fans, die sie für Besucher offenhalten, hier Joyce- Lesungen veranstalten und ihre Kundschaft auf Dublin-Tour mit einer Mischung aus Antiquariat und historischem Interieur bedienen. Und man sei, wie gerne betont, ein fixer Teil der literarischen Gesellschaft Dublins. Außer Zitronenseife gibt’s auch Shirts und Bücher zu erwerben.