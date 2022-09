Der Charme von früher: Wohnmobilurlaub auf Sardinien und im Waldviertel

Dafür muss man nicht einmal weit wegfahren. Am Ottensteiner Stausee im Waldviertel etwa, rund um den sich die Bäume im September schon bunt färben, die Gesamtkulisse an Kanada oder Schweden erinnert und man vorzüglich durch Wälder wandern, Ruinen erkunden oder Greifvögel bei der Jagd beobachten kann. Dabei sind die Tage noch warm genug zum Baden und Stand-up-Paddeln, die Nächte jedoch schon angenehm kühl und der klare Sternenhimmel ist ganz großes Kino.

Auch Sardinien, ein Lieblingsziel der Boom-Camper, zeigt nur in der Nebensaison sein wahres Gesicht. Während rund um Ferragosto (15. August) noch die Festland-Italiener und halb Europa Rad an Rad stehen, atmet die Insel im September langsam durch. Neunzig Prozent der Urlauber treten die Heimreise an, das Eiland entspannt sich und findet zurück zu seinem eigenen Rhythmus. Und der ist langsamer, locker und fröhlich.

Die Freiheit der Nebensaison

Die Campingplätze sind plötzlich halb leer und oft steht man an der Ost- oder Westküste einsam in den Pinienwäldern im Schatten. Auf den Märkten und in den kleinen Feinkostläden wird man als Kunde umgarnt, man kann gustieren und genussvoll die lokalen Spezialitäten einkaufen oder bei einem Espresso das lokale Treiben beobachten. Die Restaurants in den Ortschaften und an den Stränden werden nicht länger überrannt. Man kriegt immer einen Tisch – und muss nicht stundenlang auf Pizza, Pasta oder das Primi di Mare warten.