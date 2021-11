Das näheste exotische Reiseziel mit wildem Mix? Usbekistan!

Das funktioniert in Usbekistan so gut, weil das Land noch immer so viel Kulisse für diese Vorstellung bietet. Das Land ist fünfeinhalb Mal so groß wie Österreich und besteht fast ausschließlich aus unterschiedlichen Wüsten. Man bewegt sich teils mitten durch sie, teils entlang logischer Routen durch Oasentäler und entlang des verzeigten Laufes des Amudarya (darya heißt Fluss). Oder über die Pässe der Berge, die von Osten her ins Land ragen (und entfernt mit dem Himalaja verbunden sind).

Die traurige, neue Aral-Wüste

Diese Wüsten sind mal Stein-, mal Felswüsten, nur sehr selten aus Sand, und wenn, dann ist er meist rötlich. Oder es sind steppenähnliche Buschlandstriche, wie die ganz neue Ödnis: Wo im Westen des Landes bis vor dreißig Jahren Millionen Menschen von der Aralsee-Fischerei lebten, ist nun die Aralkum (kum heißt Wüste). In diesem westlichen Drittel der Staatsfläche liegt die autonome Republik Karakalpakstan.