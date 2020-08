Der Registan in Samarkand: Das Handeln hat nie aufgehört

Polizist: „Do you wanna see Minarett?“

Ich schaue am Minarett vor uns hoch: „Thank you, I see it. It’s right there.“

„Wanna go up?“

„Is it possible?“

„Of course.“ Der Polizist lächelt verwegen.

Ich begreife: „How much?“

„Tenthousand Som.“ (Damals so viel wie 5 US-Dollar oder 4 Euro)

„Wow, that is much for going-up.“

„Come on. It’s five dollars for two people. That is not much. Where are you from?“

„Afstri.“ (Russisch für Österreich)

„10.000 is special price. If you are American or Swedish it would cost double.“

Ich erspare uns die Frage, was er gegen Schweden hat. Wir einigen uns auf 6.000 Som. Er weist zur Gittertür am Fuße des Minaretts, schließt sie auf und sagt: „Go. I wait here.“ Wie alle Minarett-Wendeltreppen ist auch diese eng, finster und für einen Klaustrophoben unmachbar. Der Blick von oben ist der vielleicht schönste Blick der Welt.

Wieder unten frage ich nach einem gemeinsamen Foto, er gleichgültig: „Okay.“

„For free!“

Er gönnerhaft: „Okay.“

„My name is Axel.“

Er gleichgültig: „Okay.“

„Your name?“

Er grinsend: „Police.“