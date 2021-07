Eine der Hauptattraktionen sind aber auch die einheimischen Touristen: Die 33 Millionen Usbeken reisen gerne, besonders die ältere Bevölkerung aus ländlichen Gebieten pilgert zu Mausoleen und anderen Bauten ihres Lieblingsheiligen. Wenn man dann in der Stadt steht und plötzlich eine riesige Gruppe älterer Frauen in folkloristischem Gewand zu tanzen beginnt; oder alte Männer sich die traditionellen Fellmützen (das dicke Fell am Kopf und auch als Mantel schützte in der Wüste angeblich vor Sonne und Hitze) aufsetzen und alte Lieder singen; wenn plötzlich vierzig dieser Lokalreisenden ein Gebet anstimmen und man dabei sein darf ... dann ist die Kulisse plötzlich lebendig und der Film läuft.