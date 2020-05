Usbekistan: Zauber von Samarkand

Umschlagplatz Buchara. Diese Stadt zählt zu den bedeutendsten historischen Handelszentren an der Seidenstraße und ist geprägt von der muslimischen Kultur. Moscheen, Zitadelle, Koranschulen, prächtige Marktkuppelbauten – Sie werden staunen und kaum nachkommen, den Auslöser Ihrer Kamera zu drücken. Und in den drei Basarzentren tauchen Sie ein in die orientalische Welt des Feilschens und Handelns.

Oasenstadt Chiwa . In der Kisilkum-Wüste und am idyllischen Amudaraya-Fluss erleben Sie die interessantesten Landschaften, die Usbekistan zu bieten hat, ehe Sie die Märchenstadt Chiwa mit ihren kunstvollen Toren und der faszinierenden Juma Moschee erreichen. Das muslimische Gotteshaus ist ein Wunder an orientalischer Baukunst – mit einer Holzbalkendecke, die von 213 Säulen getragen wird. Teile der Decke sind 1000 Jahre alt! Paläste, Koranschulen und Teehäuser erzeugen hier eine märchenhafte Atmosphäre wie aus Tausendundeiner Nacht. Den Abend lassen Sie in einem feinen Restaurant mit allerlei Köstlichkeiten und Folklore ausklingen.