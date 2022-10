Chalettrends diesen Herbst: Raus auf das Sonnenbankerl

Ab in die Berge, dem Herbstblues oberhalb der Nebelgrenze entfliehen. Damit locken Chalet-Anbieter in einer Jahreszeit, die früher als Nebensaison galt. „Im Oktober und November spüren wir eine starke Nachfrage“, sagt Thomas Payr, Geschäftsführer von Alps Resorts – mit siebenundzwanzig Chalet- und Apartmentanlagen ist er der Platzhirsch in Österreich. Bis Ende des Jahres sollen sieben Neueröffnungen folgen. Ein Highlight: die Kreischberg Villas, wenige Schritte von den Kreischberg-Bahnen entfernt. Jede Villa ist mit einem Wellnessbereich mit Sauna ausgestattet, viele mit Edelstahl-Swimmingpool auf der Terrasse. Eröffnet wird im Dezember. Auch in Saalbach, im Montafon, in Mariapfarr und am Hauser Kaibling entstehen neue Ferienanlagen.

Seit Mai können Gäste im Glamping Village in Kötschach zelten. Wobei: Zweimannzelt, Gaskocher und Bohnensuppenromantik, das war einmal. Die Küchen in den Chalets, Luxus-Safari-Zelten und Baumhäusern sind gut ausgestattet. „Man könnte behaupten, das einzige, das an ein Zelt erinnert, ist die weiße Plane“, sagt Payr und schmunzelt.

Neue Chalets diesen Herbst

Den Kritikpunkt der Bodenversiegelung will er entkräften. In Kötschach wurde mit Schraubfundamenten gebaut, „das Village könnten wir jederzeit abtragen“. Zudem setze Alps Resorts nicht nur auf Ski-Hotspots, sondern auch auf strukturschwache Regionen. Am Erzberg habe man eine alte leer stehende Bergbausiedlung zu Ferienwohnungen umgebaut.

Auf den Reiz von Natur, Tradition und Ursprünglichkeit bauen viele Chalet-Anbieter. Das „Hollmann am Berg“ auf einem Alm-Seen-Plateau auf der Turracherhöhe erinnert an drei riesige Troadkästen. Auch eine Scheune gibt’s, die als Spielraum oder für Partys genutzt werden kann. Neu ist das Narzissendorf Zloam am Grundlsee, das am 21. Oktober eröffnet, mit achtundzwanzig Ausseerhäusern und vierundzwanzig Apartments. Und wer sich einigeln möchte: Die Erdhäuser der Familie Morgenfurt mit Blick auf den Weissensee erinnern an das Hobbitland.