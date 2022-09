Sachertorte auf 1200 Metern: Neues Hotel Sacher eröffnet in Tirol

Familienunternehmen

Hilde und Fritz Mauthner, die Eltern von Elisabeth Gürtler, erwarben das Astoria in Seefeld (damals noch Pension Britannia) im Jahr 1950 und bauten es aus. Elisabeth Gürtler verbrachte viel Zeit im Astoria und lernte hier Hotellerie, nach dem Tod ihres Ex-Ehemanns Peter Gürtler managte sie die Sacher Unternehmen, die seit 2015 von ihren Kindern, Alexandra Winkler und Georg Gürtler und ihren Familien geführt werden.

Elisabeth Gürtler kehrte nach der Übergabe an den Ort zurück, der ihr touristisches Verständnis geprägt hat: ins Astoria Seefeld, das nun, nach Umbauten und Erweiterungen jenen Standard erreicht hat, der es zum Alpin Resort Sacher Seefeld-Tirol macht. „Ich freue mich, die Gäste im höchstgelegenen Sacher zu begrüßen, ihnen die Natur, die mich so begeistert und die mir so viel Kraft gibt, näher zu bringen“, so Elisabeth Gürtler..

„Mit dem Alpin Resort Sacher erweitern wir unser Geschäftsfeld und setzen den bewussten Schritt in Richtung Resort Hotellerie“, so Sacher Co-Eigentümer Georg Gürtler.

Zur Webseite des Alpine Resort Sacher.