Australien: Die fünf skurrilsten Festivals in Down Under

5. Henley on Todd Regatta

Dieses verrückte Ereignis findet seit den 1960er Jahren jedes Jahr im August in Alice Springs, Northern Territory, statt. Es ist die einzige trockene Regatta der Welt. Das bizarre Bootsrennen findet in einem ausgetrockneten Flussbett statt. Die Teilnehmer der Henley on Todd Regatta rennen in selbstgemachten Booten ohne Boden um die Wette und „bekämpfen“ sich mit Wasserschläuchen und Mehlbomben. Nächstes Mal am 19. August 2023.