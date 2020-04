Australische Traumstrände auf dem Kamel

Greg, inzwischen ein Star im australischen TV und in BBC-Dokus, bittet wie jeder gute Lehrer nicht nur zum Frontal-Unterricht, sondern nach seinem Laserpointer-Intro alle Gäste an die Teleskope. Etwa, um der minimal 38 Millionen Kilometer entfernten Venus etwas näher zu kommen (hat die Farben der niederländischen Flagge) oder dem riesigen, noch weiter entfernten Jupiter (ein größerer Punkt mit drei kleineren – der vierte Mond soll später aufgehen). Kaum ein anderer Ort in Australien bietet an mehr als 300 Tagen so zuverlässig wolkenfreie Sicht auf so viele Sterne wie Broome. Welcher sein Liebling sei, will ein Besucher von Greg wissen. „Arcturus“, antwortet er, „der hellste Stern des Nordhimmels, einer der größten und 36,66 Lichtjahre entfernt, aber der spricht trotzdem mit mir“, schiebt Space Gandalf geheimnisvoll hinterher.

Greg hat sich sein Sternenwissen selbst beigebracht, in seiner Zeit als Lastwagenfahrer. Und Automechaniker. Und Meeresbiologe (nach zwei Semestern abgebrochen) sowie Perlentaucher. Damit konnte man Anfang der 1980er-Jahre noch ganz gutes Geld verdienen in Broome. Der Perlenboom aber war da schon 50 Jahre lang vorbei. Bis zur Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er kamen zeitweise fast achtzig Prozent aller Perlmutt-Knöpfe weltweit aus Broome, der Stadt links oben in Australien. 3.500 Taucher, zunächst Aborigines als Sklaven, dann vor allem Malayen und Japaner, drangen von 400 Booten aus für die Pinctada maxima, die silberlippige Perlenmuschel, in immer größere Tiefen vor und kamen dabei vielfach in ihren schweren Anzügen mit Bleifüßen ums Leben. Broomes Historical Museum zeigt diesen Teil der Stadtgeschichte eindrucksvoll, Straßenzüge in Chinatown voller Perlengeschäfte erinnern daran – heute mit Zuchtperlen in der Auslage.

Zwei Straßen weiter: „Sun Pictures“, das älteste, noch regelmäßig laufende Open-Air-Kino der Welt. Eine Art Lagerhalle, mit Holzwänden an drei Seiten, offen nach vorne zur Leinwand, die hinter einem akkurat gepflegten Rasen liegt. Unter dem vom Holzständerwerk gestützten Wellblechdach sitzen bis zu 250 Zuschauer in Liegestühlen und auf mitgebrachten Decken auf dem Rasen vor der Leinwand. Bitte unbedingt Insekten-Spray mitbringen, rät die Webseite des Kinos. 1916 flimmerte hier live vom Pianisten begleitet der erste Stummfilm, 1933 dann der erste mit Ton, da bat ein Ansager alle Hundebesitzer, ihre Kläffer zu Hause zu lassen, damit auch für die Ohren der Zuschauer ungestörter Filmgenuss garantiert war. Bis 1974 bekamen sie in Broomes „Wet Season“ von Oktober bis März nasse Füße, weil der Zuschauerraum im Monsun-Regen schon mal knietief volllief. Man krempelte dann Kleider oder Hosenbeine hoch und schaute weiter.

Denn zum Wasser haben die Menschen in Broome ein besonders enges Verhältnis: Es zaubert zuverlässig an zwei bis drei Tagen pro Monat ein einmaliges Naturphänomen vor die Kameras: „Staircase to the Moon“. Dabei fällt bei Ebbe Vollmondschein auf das Watt des Indischen Ozeans, und die Lichtspiegelung sieht aus, als reiche eine Treppe am Horizont hoch zum Mond. Die Illusion entsteht, weil das Wasser stufenartig auf den Strand zuläuft – einen der schönsten Australiens. Das musste noch einmal gesagt werden.