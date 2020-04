Insel Šolta: Unsere Sehnsucht hat einen Namen

Was uns das Virus nicht nehmen kann, sind die Erinnerungen und die Hoffnung: In meinem Film geht es nun gleich an Deck des Schiffs, von dem wir entspannt beobachten, wie die Spliter Riva mit dem Dioklecijan-Palast dahinter mit jeder weiteren Fahrminute an Mächtigkeit verliert.

Schiff voraus sehen wir im Gegenlicht das „Spliter Tor“ näher kommen, die Meerenge zwischen der größeren Insel Brač und unserem Šolta. Und da sind auch schon die Häuser von Stomorska, Nečujam und Rogač, altvertraute Namen in unseren Ohren! Ihnen können wir jetzt auch die eine oder andere Person an Bord des kleinen Fährschiffs zuordnen.