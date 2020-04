Expedition Antarktis: Mit der Omi am Ende der Welt

Als Volksschülerin wurde ich oft von meiner Omi von der Schule abgeholt, und wir haben am Nachmittag im Fernsehen zusammen „Menschen, Tiere und Doktoren“ geschaut. Meine Großmutter war immer eine große Tiere-Liebhaberin und ist auch jetzt noch Mitglied bei jedem erdenklichen Tierschutzverein. Und sie liebt das Reisen. Wenn wir ein Familienessen planen, dann ist es nicht am schwierigsten, einen Termin mit meinem Bruder zu finden, der quasi das halbe Jahr auf unterschiedlichen Kontinenten arbeitet. Auch meine vielarbeitenden Eltern oder meine Tante finden irgendwann einmal Zeit. Nur meine 70-jähirge Omi ist am geplanten Tag garantiert „leider schon in Island“ oder fliegt „da mit der Elfi nach New York“. Es kann ihr aber niemand böse sein, denn wer will nicht eine so lebenslustige, weltoffene Omi haben?

Sie erzählt mir viel von ihren Reisen, und ich frage sie gerne: Wie war es in Kuba? Wie hat dir Prag gefallen? Wie war es an der Ostsee? Und als sie dann einmal von der Antarktis geredet hat, eigentlich nur in der Theorie, hab‘ ich sofort gesagt: „Oh ja, das würde ich auch irgendwann gerne machen.“ Mit „irgendwann gerne“ hab‘ ich halt gemeint, wenn ich erwachsen bin und selbst genug Geld verdiene. Aber sie hat das nicht so gesehen und nachgefragt: „Würdest Du das wirklich gerne tun?“, um mir ein paar Monate später fast beiläufig mitzuteilen: „Du, ich hab‘ die Antarktis jetzt gebucht, ja? Also maturier‘ schön brav, damit wir gemeinsam verreisen können.“ Ein Traum wird wahr. Im Februar 2020 brechen wir auf.

Ein Stoßgebet - und Omis Anleitung fürs Daten-Roaming

„Natürlich steht sie schon vor der Tür, ich kenn‘ doch meine Mutter“, murmelt mein Vater neben mir am Fahrersitz, als wir Omi auf dem Weg zum Flughafen fünf Minuten vor der ausgemachten Zeit abholen. Die Vorfreude auf die bevorstehende Reise steht meiner Omi ins Gesicht geschrieben. Mir auch. Am Flughafen nimmt sie sich den Self-Check-In vor, als wäre sie Teil des Bodenpersonals. Das Warten am Gate zieht sich. Omi klappt ihr Handy auf, und ich muss schmunzeln, als ich auf ihrer Handyhülle das Post-It mit der Anleitung zum Ausschalten des Daten-Roamings sehe. Nach dem ersten Flug und Omis größtem Alptraum (Flughafen Frankfurt) sind wir bereit für den Antritt zu unserem 13-Stunden-Trip nach Buenos Aires. Omi verkündet, dass sie im Flugzeug „erst einmal etwas Ordentliches zu trinken“ braucht, und damit ist bestimmt kein Tomatensaft gemeint. Wir schicken gemeinsam ein kurzes Stoßgebet in den Himmel, weil wir weit entfernt von der argentinischen Schulklasse sitzen, und prosten einander auf unseren Plätzen zum Abendessen mit einem Glas Wein zu. Am nächsten Morgen sind wir zum ersten Mal in Südamerika. Wir warten gefühlt zwei bis fünf Werktage am Gepäcksband, was jedoch überhaupt kein Problem ist, weil wir beide äußert geduldig sind, und die Luftfeuchtigkeit auch nur etwa 100 Prozent beträgt.

Und trotzdem genießen wir bei einer Stadtrundfahrt die Architektur im Stadtviertel Palermo, schlendern durch das bunte La Boca, erfreuen uns immer wieder an den kleinen, alten Häusern, die sich zwischen den modernen Wolkenkratzern verstecken, spazieren über den historischen Plaza de Mayo und besuchen den außergewöhnlichen Friedhof La Recoleta im gleichnamigen Viertel, wo sich das Familiengrab der Eva Peron befindet. Am Abend fallen wir erledigt ins Bett und genehmigen uns ein nobles Abendessen – eine Packung Chips aus der Minibar. Danach schläft Omi über ihrem Sudoku ein. Am nächsten Tag landen wir in der südlichsten Stadt der Erde: Ushuaia. Dort sind wir plötzlich wieder wie in einer anderen Welt, mit milderen Temperaturen und einer einzigartigen Flora und Fauna. Unser Ausflug hier führt uns in den Nationalpark Tierra del Fuego, an dem die Panamericana endet, also die fast 18.000 Kilometer lange Route von Alaska nach Ushuaia. Das riesige Reservat liegt am Beagle Kanal, der Pazifik und Atlantik miteinander verbindet. Die Landschaft ist wunderschön, Omi und ich einigen uns darauf, dass es hier aussieht wie in einem Märchen.

Stürmisches Meer, der erste Eisberg