Am Zeller See kleine und große Winterabenteuer erleben

Orangerot tanzt die Flamme in den nächtlichen Sternenhimmel. Eine weitere Fackel wird angezündet, dann noch eine. Sie alle erhellen den eisigen Weg im Naturschutzgebiet am Zeller See und wollen wohl den Sternen Konkurrenz machen. Der große Wagen liegt auf der Seite – seine sieben Sterne sind so nah, als würden sie der Erde entgegenfallen. Nur Schritte sind zu hören, ansonsten ist es still in der Gruppe, die zur Fackelwanderung aufgebrochen ist.