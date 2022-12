Alta Badia: Der Geschmack von Berg-Schnee

Dass es in der aus sechs Gemeinden bestehenden Region Alta Badia nicht nur dank der Erhebungen der Dolomiten mit Marmolada und anderen Gipfeln hoch hinaus geht, sondern auch kulinarisch, zeigt Norbert Niederkofler in San Cassiano (St. Kassian). Sein Restaurant St. Hubertus im Fünfsternehotel Rosa Alpina wurde vom Restaurant Guide Michelin mit drei Sternen hoch dekoriert. Seine Philosophie nennt er „Cook the Mountains“: Was er aus der Küche schickt, kommt sicher aus der Region. Also kein Olivenöl, keine Zitrusfrüchte, da ist er sehr strikt. Die zwölf bis dreizehn Gänge sind nur in Nuancen abgewandelt. Verarbeitet wird, was gerade verfügbar ist. So machte Niederkofler aus hundert Kilogramm Zwetschgen, die ein Bauer vorbeibrachte, kurzerhand einen Bruschetta-Aufstrich, der an Tomaten erinnert.

Der bodenständige Zugang zeigt sich auch in Gängen mit Karotten, die durch trocken-kühle Lagerung über den Winter hinweg verfügbar sind, oder auf offenem Feuer gebratenem Aal. Er schmeckt rauchig, aber auch süßlich durch eine Honig-Marinade. Ungewöhnlich, dass Brot und Butter wie ein eigenes Gericht als einzelner Gang präsentiert werden. Aus Wertschätzung auch vor den vermeintlich einfachsten Lebensmitteln, erklärt Niederkofler. Das Brot ist natürlich selbst gebacken, die Butter kommt aus Niederkoflers Heimattal und wird aufgeschlagen serviert. Die Fütterung mit Kräutern im Sommer und Heu im Winter mache den besonderen Geschmack und die Cremigkeit aus, schwärmt er.

Einen Hauch von Bergfrühling verleiht seinem Risotto dann Bärlauchöl, auch mitten im Winter. Die im Juni gesammelten Kräuter wurden in Öl eingelegt. Das typische Bergkraut Latschenkiefer als Dessert in einem süßen Marshmallow zu verarbeitet, rundet den kulinarischen Bergspaziergang würzig, dennoch harmonisch-süßlich ab. Und ob Hütten oder Sterne-Lokal: Die kulinarischen Genüsse gibt es nicht nur, wenn der Weltcup-Zirkus in Alta Badia Station macht.