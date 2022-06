Abenteuer Amazonas-Kreuzfahrt: Der Delfin trägt Rosa

Was bei uns kleine Mädchen entzückt, ruft in Peru Angst und Schrecken hervor: ein rosa Delfin. Die wendigen Schwimmer gleiten in kleinen Gruppen durch die milchkaffeebraunen Wellen des Amazonas oder springen in eleganten Bögen aus dem tiefschwarzen Wasser der Nebenarme. Die Amazonas-Bewohner ziehen sich dann vom Ufer zurück. Rosa Delfine, so glauben sie, entführen junge Mädchen und halten sie in ihren Palästen auf dem Grund des Amazonas gefangen.

Die Gäste des Flusskreuzfahrtschiffes La Perla kratzt das nicht. Sie drängen sich bedenkenlos an die Bordkante der Expeditionsboote und lassen ihre Kameras dauerklicken. Immer wieder zeigt Expeditionsleiter Juan Tejada auf einen kleinen Wasserstrudel in der sonst spiegelglatten Lagune. Gerade hat dort ein rosafarbener Delfin aus dem Wasser gelugt oder einen perfekten Bogen geschlagen. Doch kaum gesagt, ist der schnelle Schwimmer schon wieder im schwarz glänzenden Wasser verschwunden.

Der rosa Delfin ist allerdings nur einer der vielen Höhepunkte, die auf der siebentägigen Tour auf dem Amazonas und seinen Nebenarmen warten. Gerade einmal zweiunddreißig Gäste haben auf der La Perla mit Lounge, Restaurant und Sonnendeck Platz, so dass eine sehr persönliche Betreuung und authentische Erlebnisse möglich sind. Bis zu vier Ausflüge stehen pro Tag auf dem Programm. An Bord bleiben gilt nicht. Dafür sorgt Juan, der mit seinen Adleraugen Baby-Kaimane im Schilf und Zwergseidenäffchen im dichten Dschungelgrün entdeckt, der Falken mit Ködern zum Sturzflug ins Wasser animiert und weiß, wie man scharfzahnige Piranhas mit Bambusruten angelt.