10 herbstliche Roadtrip-Strecken in Europa

Wenn die Sonne im nördlichsten Finnland, dem sogenannten Lappland, endlich untergeht, beginnt dort die schönste Jahreszeit. Die Ruska, die Herbstfärbung der Wälder, legt sich über die Wildnis. Lange, gerade Straßen führen durch die bunten Flächen aus Laub- und Nadelbäumen. Die herbstlichen Farben sind gespickt mit sattem Grün. Highlight: Ein abendlicher Stopp an einem See, wo sich die am Himmel tanzenden Nordlichter in den dunklen Gewässern spiegeln. Eine beliebte Strecke ist die Route 970, der Nachfolger eines alten Fußwegs zwischen den Dörfern Utsjoki und Karigasniemi.

Norwegen

Die norwegische Inselgruppe der Lofoten zählt zu den landschaftlich schönsten Zielen Europas. Sie eignet sich bestens für eine Rundreise mit dem Auto. Zwischen September und November warten leere Straßen, wandernde Wildtiere und leuchtendes Herbstlaub. Die Straße zum Dorf Nusfjord zeigt sich an sonnigen Herbsttagen reizvoll: Das Örtchen gilt als das am besten erhaltene historische Fischerdorf des Lofoten-Archipels.