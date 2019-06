Pathetisches Posting: Influencerin beobachtet Reisbauer im Bikini

"Inbegriff der Social-Media-Generation"

"Erstaunlich, dass man Unterwäsche tragen muss, um tiefgehende Gedanken zu haben", schrieb ein Instagram-Nutzer. "Das ist der Inbegriff der Social-Media-Generation", kommentierte ein anderer kritisch. "Narzissmus, Idiotie und Apathie in einem", schrieb ein User. "Er hat höchstwahrscheinlich Selbstachtung", postete ein anderer in Anspielung auf die Männer am Reisfeld.

Schlater reagierte prompt, stellte zunächst ihren Account auf privat und ersetzte die ursprüngliche Bildunterschrift durch eine längere Version. In dieser hielt sie fest, dass ihr Beitrag "extrem missverstanden" worden sei.

"Ich bin mir meiner Privilegien sehr bewusst und dankbar für alles, was ich in meinem Leben habe. Ich habe erkannt, wie fleißig und unglaublich nett die Indonesier sind und wollte nie respektlos sein", schrieb sie. Und weiter: "Davon abgesehen tut es mir leid, wenn ich jemandem weh getan habe, was nie meine Absicht war."

Auch ein Plädoyer für Toleranz fügte sie hinzu: "Seid bitte netter zueinander und verbreitet Freundlichkeit und nicht Hass."

Kurz darauf löschte sie ihr Profil gänzlich.

Enttäuscht über Gegenreaktion

Im Gespräch mit Bored Panda sagte Schlater, sie sei enttäuscht über die Gegenreaktion und gab an, dass es ihr "das Herz breche", das Foto in einem anderen Licht zu sehen, "als es ursprünglich gedacht war".