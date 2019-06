Niederlande: 17-jähriges Missbrauchsopfer beendet Leben durch Sterbehilfe

Sterbehilfe in den Niederlanden

Sterbehilfe ist ein weltweit scharf diskutiertes Thema. In vielen Ländern, auch in Österreich, ist sie verboten, in Deutschland wurde geschäftsmäßige Sterbehilfe Ende 2015 vom Bundestag unter Strafe gestellt.

In den Niederlanden ist aktive Sterbehilfe seit dem 1. April 2002 zulässig, entsprechende Gesetze wurden 2001 verabschiedet. Die Niederlande waren damit das erste Land der Welt, in dem Sterbehilfe legalisiert wurde. Auch in Belgien und Teilen Nordamerikas ist Sterbehilfe erlaubt.

Damit niederländische Ärzte straffrei dem schriftlich niedergelegten oder mündlich ausgesprochenem Wunsch des Patienten nach Sterbehilfe nachkommen dürfen, müssen sie nach klar definierten Sorgfaltskriterien handeln.

Der Wunsch nach Sterbehilfe ist nicht an die Volljährigkeit gebunden, Minderjährige brauchen ab dem zwölften bis zum 15. Lebensjahr die Zustimmung der Erziehungsberechtigten. Ab dem 16. Lebensjahr müssen Erziehungsberechtigte in die Entscheidungsfindung zumindest eingebunden werden.

Laut einem Bericht des Überprüfungsausschusses für Sterbehilfe gingen laut Washington Post 2017 weniger als 4,4 Prozent aller Todesfälle in den Niederlanden auf aktive Sterbehilfe zurück. Von den 6.585 Anträgen, die bewilligt wurden, betrafen die meisten unbehandelbare Krebsleiden. Nur eine kleine Anzahl betraf psychische Probleme.

