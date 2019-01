Warum diese junge Frau ihr Sterben auf Instagram dokumentiert

Situation in Österreich

In Österreich ist Sterbehilfe nicht legal. Durch eine Patientenverfügung kann man aber im Vorhinein festlegen, ob und welche medizinischen Behandlungen man in Anspruch nehmen möchte. Diese kann herangezogen werden, wenn es zu einem eigenen Entscheidungs- oder Handlungsfähigkeitsverlusts kommt. Mit einer Vorsorgevollmacht kann man hierzulande außerdem jemand anderen damit beauftragen, in seinem Namen zu handeln, wenn man dies selbst nicht kann.

Jede Art der Sterbehilfe erlaubt ist in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg. Unter allen europäischen Ländern ist Polen das einzige, in dem jede Form der Sterbehilfe verboten ist. In der Schweiz haben sich Sterbehilfeorganisationen etabliert. Dort steht die aktive Sterbehilfe zwar unter Strafe, unter bestimmten Bedingungen sind aber alle anderen Möglichkeiten, wie die Beihilfe zur Selbsttötung, wenn keine selbstsüchtigen Beweggründe vorliegen, erlaubt.