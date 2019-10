Neuer Film "Das perfekte Geheimnis": Wo fängt Untreue neuerdings an?

"Ich will gar nicht wissen, wie viele Paare zerbrechen würden, wenn der eine in das Handy des anderen guckt", sagt Eva. Sie blickt kokett in die Gesichter der befreundeten Pärchen, mit denen sie zum Abendessen verabredet ist. "Wir doch nicht!" – ist in diesen zu lesen – "oder doch?!". Eva, gespielt von Schauspielerin Jessica Schwarz, ist eine der Protagonistinnen des neuen Films "Das perfekte Geheimnis" (siehe Infobox ganz unten). Und während das Essen auf Evas Herd noch vor sich hinköchelt, stehen plötzlich die Smartphones der Freunde im Mittelpunkt.

Das Spiel: Alle Handys wandern in die Mitte des Tisches. Egal, wer welche Nachrichten erhält – alles muss mit den anderen geteilt werden; Telefonate sind nur über Lautsprecher erlaubt. Rasch trudeln die ersten SMS ein. Ebenso schnell machen Schweißausbrüche, Rechtfertigungen und Tränen die Runde.

Und die Beziehungen der Freunde geraten ins Wanken.