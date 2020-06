Neue Tätowierung auf Ötzis Körper entdeckt

Mehr als 5300 Jahre alt, sorgt Eismann "Ötzi" 24 Jahre nach seiner Entdeckung noch immer für Überraschungen. Wissenschafter der Europäischen Akademie in Bozen (EURAC) haben durch eine nicht-invasive fotografische Technik eine bisher unbekannte Tätowierung auf der Gletschermumie entdeckt. Das gefundene Tattoo soll nun neue Einblicke in die Bedeutung von Tätowierungen in vorgeschichtlicher Zeit liefern.