Ötzi war genetisch ein Südeuropäer

Zur Person: Der Eismann, vulgo Ötzi, vulgo Frozen Fritz

Irgendwann zwischen 3350 und 3100 v. Chr. lebte ein 160,5 cm großer, 50 kg schwerer, durchtrainierter Mann in den Alpen. Der Eismann, vulgo Ötzi, vulgo Frozen Fritz (engl.) war Jäger, Schäfer oder Feuerstein-Vertreter aus einer Tal-Siedlung im Vintschgau. Ötzi litt an Fußpilz und rußgeschwärzter Lunge, hatte Peitschenwürmer und hielt seine Frau – so er eine hatte – durch sein Schnarchen wach. Mit etwa 46 Jahren starb er an einer Pfeilspitze im Rücken.

1991 wurde seine mumifizierte Leiche in 3210 Meter Höhe auf dem Hauslabjoch entdeckt – 92 Meter von der österreichischen Grenze entfernt auf italienischer Seite. In Bozen erhält er 1998 ein eigens für ihn errichtetes Museum.

Etwa 70 Wissenschaftler-Teams aus zehn Ländern machten sich an die teuerste Totenschau der Geschichte. Ötzi wurde zum gläsernen Menschen.

Bisher letzter spektakulärer Forscher-Streich: Ein 41-köpfiges Wissenschaftler-Team unter der Leitung des Anthropologen Albert Zink und des Humangenetikers Carsten Pusch analysierte das komplette Genom von Frozen Fritz. Der Artikel mit dem Titel „New insights into the Tyrolean Iceman’s origin and phenotype as inferred by whole-genome sequencing“ erscheint im Wissenschaftsmagazin Nature Communications.