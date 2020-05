20 Jahre Ötzi: Der Superstar aus dem Eis

Bis zu 277.000 Besucher pilgerten jährlich seit März 1998 in die ehemalige Reichsbank in Bozen. Drei Millionen waren es insgesamt. Dort wird ihr Ziel in einer Kühlzelle sicher hinter Panzerglas verwahrt: Er, der weltberühmte Mann aus dem Eis, der vor 5300 Jahren am Hauslabjoch in den Ötztaler Alpen ermordet wurde.



Heute vor 20 Jahren, am 19. September 1991, stieß das Nürnberger Ehepaar Erika und Helmut Simon auf den Leichnam, der aus dem Eis ragte. Auf Südtiroler Boden. Nur 92,56 Meter von der Staatsgrenze entfernt.



Doch was ist Nordtirol wirtschaftlich entgangen, als Ötzi im (eigens eingerichteten) Südtiroler Archäologiemuseum seine letzte Ruhestätte fand? (Der Kosename für die Mumie geht auf Journalist Karl Wendl zurück.)