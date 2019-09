Nach Trumps Spott: Greta Thunberg kontert lässig auf Twitter

Alle Augen blicken dieser Tage auf Greta Thunberg. Mit einer wütenden und ungewohnt emotionalen Rede beim UN-Klimagipfel in New York sorgte die 16-Jährige zu Wochenbeginn international für Schlagzeilen.

Beiläufiges Aufeinandertreffen

Für großes mediales Interesse sorgte auch das beiläufige Aufeinandertreffen der jungen Schwedin mit US-Präsident Donald Trump. Ein Kurzvideo zeigt, wie Trump mit seiner Delegation hinter den Kulissen des Klimagipfels einen Gang des UN-Hauptquartiers durchquert. Im Hintergrund steht Thunberg – nur wenige Meter entfernt im selben Gang. Während Trump keine Notiz von ihr nimmt, blickt sie ihm mit grimmiger Miene nach.

Die Szenen sprechen für sich – und wurden tausendfach im Internet geteilt. Auch Trump, der nur kurz beim Klimagipfel vorbeischaute (er hält den Klimawandel bekanntlich für eine Lüge), entging das Video offenbar nicht.

Als Anspielung auf Thunbergs aufgebrachte Rede, in der sie streckenweise Tränen in den Augen hatte, twittere das Staatsoberhaupt am Dienstag: "Sie scheint ein sehr glückliches junges Mädchen zu sein, das sich auf eine glänzende und wundervolle Zukunft freut. So schön zu sehen!"