Beim Treffen mit der Gattin von US-Präsident Donald Trump nahm Prinz Harry eine eher unübliche Handhaltung ein - das sorgt für reichlich Diskussionsstoff in den sozialen Medien.

Auf den Fotos, die bei dem Aufeinandertreffen von Harry und Melania in Kanada entstanden, ist zu sehen, dass der 33-jährige Royal seine Hand zur Hälfte in sein Sakko steckte. Die Handhaltung erinnert an eine "gehörnte Hand".

Foto: REUTERS/JONATHAN ERNST

Dabei handelt es sich um eine in Italien übliche vulgäre Geste. Wenn die "Hörner" hinter dem Kopf von jemandem gezeigt oder eindeutig auf eine Person gedeutet werden, soll dies signalisieren, dass die Person von deren Ehefrau oder Ehemann betrogen wurde.

Foto: REUTERS/JONATHAN ERNST

Das Handzeichen hat jedoch auch diverse andere Bedeutungen, beispielsweise in der Metal- und Rock-Szene. Abhängig von der Bedeutung ist die Geste auch unter dem Namen Teufelsgruß, Satansgruß, Satanistengruß oder Metalhand bekannt.

Bei den Pressefotos handelt es sich übrigens nicht um schnelle Schnappschüsse. Harry hielt seine Hand eine ganze Weile in der Position, wie unter anderem ein Video des US-Nachrichtensenders NBC News beweist:

WATCH: First lady Melania Trump meets with Prince Harry at Invictus Games in Toronto https://t.co/UsBWNODOxK — NBC News (@NBCNews) 23. September 2017

Auf Twitter amüsieren sich derzeit jedenfalls zahlreiche User über die Bilder:

⚡️ “Prince Harry and Melania Trump meet for the first time ”

WTF is his hand doing? WTF?https://t.co/lHjw759FcF — Grimeny Cricket (@EWilliams1676) 24. September 2017

Gotta love Prince Harry trolling Melania Trump. The use of a hand gesture to ward off evil. America loves you Prince Harry! @KensingtonRoyal pic.twitter.com/tjU1X3tTRS — RiotWomenn (@riotwomennn) 24. September 2017

Prince Harry meeting FLOTUS and making devil hand sign. Is that a Hi Donald, or I'm Here So I Won't Get Fined? pic.twitter.com/BN61WH3dGx — Karen DaltonBeninato (@kbeninato) 23. September 2017

Need more proof Prince Harry is the anti-christ. Look at his right hand. The sign of the devil. He kept his hand there while taking pictures pic.twitter.com/3481bP2Oxu — Tim Whitehead (@Uneedafaithchek) 23. September 2017

Melania Trump war am Samstag in der kanadischen Stadt Toronto mit dem britischen Prinzen Harry zusammengetroffen. Es war ihr erster Solo-Auslandsbesuch als First Lady, seit ihr Mann Donald Trump Ende Jänner sein Amt übernommen hat (mehr dazu hier).