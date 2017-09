Melania Trump umschwärmt Prinz Harry

Die Frau des US-Präsidenten, Melania Trump, ist am Samstag in der kanadischen Stadt Toronto mit dem britischen Prinzen Harry zusammengetroffen. Es war ihr erster Solo-Auslandsbesuch als First Lady, seit ihr Mann Donald Trump Ende Jänner sein Amt übernommen hat.

Foto: AP/Danny Lawson Foto: REUTERS/JONATHAN ERNST Anlass für die Visite waren die von Prinz Harry gegründeten Invictus Games, ein Sportwettbewerb verwundeter Militärangehöriger und Veteranen. Melania Trump begrüßte den 33-jährigen Prinzen mit einem „Hallo“ und bescheinigte ihm dann, „eine fantastische Arbeit zu leisten“.

Prince Harry meets @FLOTUS the First Lady of the United States, who is leading the USA team delegation to the Invictus Games. pic.twitter.com/PSiWPMHmRa