Zwei Steirerinnen entwickelten Rennradhosen extra für Frauen

Stoff aus Plastikflocken

Die gepolsterten Hosen, Jerseys, Longsleeves und Baselayers bestehen aus recycelten PET-Flaschen und alten Textilien. "Diese werden gehäckselt und so zu Plastikflocken, die wiederum eingeschmolzen werden, um daraus neue Fäden zu ziehen", beschrieb Schörkmaier den Prozess, ehe das Material von ihnen weiterverarbeitet wird. Eine weitere Herausforderung war auch das Bedrucken ihrer Kollektion, denn man hatte einiges an Forschungsarbeit zu investieren, um herauszufinden, welcher Aufdruck auf diesen Materialien am besten und möglichst lange haftet. "Wir sind da die Extrameile gegangen und haben viel gewaschen", sagte Stelzer schmunzelnd.

Als sie mit ihrer Kollektion zufrieden waren, starteten sie 2021 eine Crowdfunding-Kampagne. Rund 25.000 Euro kamen dabei herein und somit wurde die erste Kollektion namens "Chasing Sunsets" für den Sommer 2022 produziert. Viele Stücke der gängigen Größen sind bereits vergriffen und während die Winterkollektion gerade produziert wird, arbeiten die beiden Frauen schon an der Kollektion für die Sommersaison 2023: "Die soll ab Februar oder März verkauft werden, weil vor allem in Deutschland zu der Zeit schon viele Frauen auf den Rennrädern unterwegs sind." Hauptabsatzmarkt sei der DACH-Raum, zeitweise wurde sogar mehr nach Deutschland als in Österreich verkauft - übrigens fast alles über den Online-Shop.

"Peefriendly"

Ein Markt scheint jedenfalls vorhanden zu sein: "Die Frauen schätzen, dass bei uns der Fokus auf Frauen liegt. Sie spüren es, wenn sie die Hosen anhaben, dass die Nähte passen oder auch der Schnitt an den Beinen etwas länger und der Polster dicker ist." Beim Preis bewege man sich im Bereich der Mitbewerber, wobei es nur ganz wenige Unternehmen geben würde, die rein nur für Frauen produzieren. Schörkmaier und Stelzer kennen etwa eine Herstellerin in Deutschland. Das Verhältnis sei respektvoll, "wir pinkeln uns nicht gegenseitig ans Bein". Kama habe mit den nachhaltigen Materialien und den auf Performance ausgelegten Hosen - für bis zu acht Stunden und extreme Distanzen - ohnehin ein Alleinstellungsmerkmal.