Nur zwei Schnappschüsse: Zalando führt Größenerkennung mit Handy-Fotos ein

Datenschutz stehe im Mittelpunkt, so das Unternehmen. Während der Computer arbeitet, werden die Fotos auf dem eigenen Smartphone lokal zwischengespeichert und direkt nach Abschluss des Vorganges wieder gelöscht.

Die Funktion kann aktuell für Damenoberteile inklusive Jumpsuits, Jacken, Mäntel und Kleider genutzt werden. Gerade in dieser Kategorie sei es besonders schwierig, die passende Größe zu finden, schreibt Zalando in einer Pressemitteilung. Zukünftig soll die Funktion auch in weiteren Kategorien und Märkten ausgerollt werden.

