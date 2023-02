Geringe Kauflaune: Zalando baut hunderte Jobs ab

Die nachlassende Kauflaune der Verbraucher veranlasst den deutschen Online-Modehändler Zalando zu Stellenstreichungen. "Mehrere hundert" der insgesamt 17.000 Jobs würden wegfallen, schrieb das Unternehmen in einem Rundschreiben an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag einsehen konnte.