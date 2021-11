"Wie im Wilden Westen": Hinter den Kulissen der Modelbranche

Missbrauch, käufliche Models und mächtige Agenturchefs, die sich wie Zuhälter gerieren. Es ist ein düsteres Bild, das der deutsche Designer Wolfgang Joop in einem Interview mit dem Spiegel über die Modewelt der 70er- und 80er-Jahre zeichnete. Die Schilderungen des 77-Jährigen über vergangene Mode(l)zeiten sorgten für einen Aufschrei in den sozialen Medien – und werfen die Frage auf, inwiefern sich die Bedingungen in der Glamour-Branche seither verändert haben.